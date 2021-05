Portugal venceu este sábado a Noruega por 3-0, somando o segundo triunfo no grupo G de qualificação para o Europeu de voleibol, dando seguimento ao êxito ante a Bielorrússia na véspera.

Os comandados de Hugo Silva levaram a melhor com os parciais de 25-18, 25-21 e 25-19.

No domingo, a equipa das quinas efronta a Hungria (18h00).

De 14 a 16 de maio, joga-se o segundo torneio de qualificação do grupo G, em Matosinhos.

Apuram-se para o Europeu os vencedores dos sete grupos de qualificação desta segunda fase e os cinco melhores segundos classificados. Estas 12 seleções juntam-se aos quatro organizadores (Polónia, República Checa, Estónia e Finlândia) e às outras oito seleções já qualificadas de acordo com a classificação final do Europeu de 2019, no qual Portugal foi 20º.