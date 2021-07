O basquetebolista norte-americano Tanner Omlid é reforço do Sporting, atual campeão nacional.

A confirmação foi feita esta segunda-feira pelo Imortal, clube que o extremo de 27 anos representou nas duas últimas épocas.

«A direção do Imortal Basket informa que o atleta Tanner Omlid se desvinculou do clube na sequência do pagamento, pelo Sporting, da cláusula de rescisão prevista no seu contrato», referiu o clube de Albufeira, em comunicado, via rede social Facebook.

Omlid chegou a Portugal e ao Imortal proveniente dos espanhóis do Morón, após iniciar a carreira nos Estados Unidos, onde jogou no Western Oregon Wolves e no Army Black Knights.