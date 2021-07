O Sporting renovou contrato com Neuza Besugo, jogadora de 22 anos que assim vai continuar a representar a equipa feminina de futebol dos verde e brancos.

Neuza vai partir para a sexta época de ligação ao clube, no qual volta a trabalhar com a treinadora, Mariana Cabral, com a qual se cruzou nos primeiros tempos de Sporting.

A jovem atleta, que joga como médio, chegou ao Sporting em 2016, depois de ter passado pela formação da Escola de Futebol Feminino de Setúbal e pelo GD «Os Amarelos».