O Benfica venceu este sábado o CD Póvoa, por 67-57, numa partida a contar para a 19.ª jornada da fase regular do campeonato nacional de basquetebol.

A joga em casa, as águias estiveram o jogo quase todo a perder, e foram para o último período em desvantagem, por 47-45. No derradeiro quarto, a equipa de Norberto Alves foi mais forte e conseguiu acabar o encontro com uma vantagem confortável.

Em termos individuais, Diego Kapelan, com 23 pontos, foi o melhor marcador do CD Póvoa, ao passo que Frank Gaines, com 19 pontos, esteve em evidência do lado do Benfica.

O emblema encarnado lidera a classificação, com os mesmos 30 pontos do Sporting e da Oliveirense. A equipa de Oliveira de Azeméis, de resto, triunfou em casa da Ovarense, por 91-89.

Já o Imortal ganhou na receção ao CAB Madeira, por 83-76.