O Benfica venceu esta quarta-feira o Trefl Sopot, por 76-67, em jogo do grupo K da segunda fase de grupos da Taça da Europa de basquetebol.

Na Polónia, os encarnados foram para o intervalo a vencer por 42-25, vantagem que souberam gerir na etapa complementar, terminando com nove pontos de vantagem.

Frank Gaines, jogador do Benfica, foi o melhor em capo, com 25 pontos.

Este resultado deixa as águias no segundo lugar do grupo, com sete pontos, os mesmos do rival Sporting, mas mais um jogo. O Oradea tem cinco pontos e está em terceiro, os mesmos do quarto classificado, o Sopot.