A ginasta Filipa Martins somou na manhã deste domingo 14300 pontos nas barras assimétricas, ao protagonizar um movimento da própria autoria, ao qual chamou «Martins». Esta nota pode colocar a atleta na final do aparelho, algo que só saberá depois de se disputarem todas as cinco subdivisões.

Filipa Martins admite que podia ter estado ainda melhor, mas diz estar «muito contente» com o desempenho na prova de ginástica artística dos Jogos Olímpicos.

«Podia ter sido um bocadinho melhor na trave, só. O resto foi ‘top’. Na trave foi um dos esquemas mais limpos que tive tirando a falha na saída. Estou muito contente com a minha prestação. Estive superbem nos aparelhos. Estou mesmo supercontente», admitiu a ginasta.

Independentemente de atingir ou não a final do «all around», destinada às «top 24» no somatório de todos os aparelhos, com duas atletas por país, ou de qualquer aparelho específico, Filipa Martins assume que sairá sempre «realizada» de Tóquio2020.

«A competir sinto que estou no meu mundo, é quando sinto a adrenalina toda, que me faz continuar a querer sempre mais», admitiu Filipa.

A portuense, de 25 anos, é uma das mais velhas em competição na modalidade, algo que não a preocupa. Filipa mostra-se focada em «contagiar e motivar» os jovens, ajudando-os a «alimentar o sonho olímpico» que a própria está a concretizar.

«Que o meu exemplo ajude e inspire outros a conquistar os sonhos que eu tinha quando era miúda», disse a atleta.

Filipa Martins foi 37.ª no 'all around' no Rio2016 e Zoi Lima detém o melhor resultado luso por aparelho, com o 15.º no salto em Londres2012.