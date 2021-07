O Comité Olímpico Internacional anunciou nesta segunda-feira que os atletas medalhados nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 estão autorizados a retirar as máscaras por apenas 30 segundos para serem fotografados no pódio durante a cerimónia de entrega de medalhas.

«A ideia é permitir que os atletas, que já competiram e são poucos naquele momento, retirem as máscaras para as fotos», afirmou o porta-voz do comité, Mark Adams, acreditando que «todos compreenderão a decisão e perceberão que o risco de contágio é muito baixo».

A organização decidiu colocar uma placa junto às zonas onde decorrerão as cerimónias de entrega de medalhas de forma a indicar quando os atletas podem retirar as máscaras. Em caso de incumprimento da regra, Mark Adams garante que os atletas serão avisados e solicitados a cumprir a norma.

Diz ainda o Comité Olímpico Internacional que 85% dos atletas participantes nos Jogos estão vacinados contra a covid-19, apesar dos 153 casos positivos detetados até agora entre as pessoas envolvidas na prova.

Os Jogos de Tóquio2020 foram adiados no verão passado devido à pandemia de covid-19 e estão a decorrer à porta fechada com controlo apertado, incluindo a obrigatoriedade de usar máscara em todos os momentos, exceto para treinar, competir, comer, beber e durante as entrevistas.