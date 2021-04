O tenista português Nuno Borges qualificou-se, esta segunda-feira, para a segunda ronda do Estoril Open, ao derrotar o australiano Jordan Thompson ao fim de uma hora e 50 minutos, em dois sets, com os parciais de 7-6 (7-5) e 6-3.

O português de 24 anos fechou o apuramento ao terceiro match-point, para um triunfo histórico naquele foi o seu primeiro encontro da carreira num quadro principal do ATP Tour.

Nuno Borges, 331.º do ranking mundial, esteve até a perder por 4-1 ao deixar-se bater em dois jogos de serviço, mas conseguiu também responder com dois breaks ao número 61 do mundo, vencendo o primeiro parcial no tie-break, por 7-5. No segundo set, a quebra de serviço feita por Nuno Borges a Thompson, para o 4-2, acabou por ser decisiva no desfecho.

Na próxima ronda, o campeão nacional vai defrontar o vencedor do encontro entre o croata Marin Cilic (42.º do mundo) e o espanhol Carlos Alcaraz (120.º do mundo). Este embate está agendado para as 17h45 desta segunda-feira.

Esta vitória surge um dia depois de o atleta da Maia ter garantido o acesso ao quadro principal do Estoril Open, na sua estreia em torneios do ATP Tour, com um triunfo sobre o espanhol Roberto Carballes Baena, na última ronda do qualifying, também dois sets, com os parciais de 7-5 e 6-4.