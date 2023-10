O selecionador nacional de futsal destacou, esta quinta-feira, vários aspetos na seleção da Arménia, garantindo que os jogadores estão focados no jogo de sexta-feira, em Erevan, para somar mais três pontos na Ronda de Elite de qualificação para o Mundial de 2024.

«A Arménia tem uma variabilidade de jogo muito interessante e jogadores muito intuitivos, que arranjam soluções de acordo com o que o jogo pede. Isso é de uma riqueza muito grande», considerou Jorge Braz, em declarações ao sítio da Federação Portuguesa de Futebol, frisando que o adversário perdeu os dois jogos anteriores, mas que «poderiam ter perfeitamente caído para o lado da Arménia».

«Seria errado avaliarmos a Arménia pela classificação atual. Em termos de comparação, podemos esperar um jogo parecido ao da Geórgia. A Arménia também tem jogadores fortes no um contra um e perspicazes», afirmou.

«O foco e o compromisso serão determinantes. Além disso, o lado estratégico e a abordagem ao jogo também serão fundamentais. A forma como encarámos o último encontro deu-nos uma enorme vantagem para o resultado», observou, desvalorizando ainda as contas do apuramento e apontando só às vitórias no Grupo E até ao fim da Ronda de Elite.

«Queremos seis pontos nesta dupla jornada. Em dezembro, temos mais dois jogos e ambicionamos mais seis. Esse é o nosso foco e é nisso que estamos totalmente comprometidos em alcançar. Não nos interessam as contas. Queremos apenas saber do que temos de alcançar e o que é a nossa responsabilidade», concluiu.

Portugal, campeão mundial em título, lidera o Grupo E, com seis pontos, mais três do que Finlândia e Geórgia. A Arménia segue na quarta e última posição, sem pontos. Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Mundial2024, disputada no Uzbequistão. Os quatro melhores segundos qualificam-se para um play-off, de onde sairão as últimas duas seleções apuradas.

Portugal defronta a Arménia na sexta-feira, em Erevan, pelas 19h locais (16h em Portugal continental). O reencontro das seleções está marcado para 11 de outubro, pelas 21h, na Póvoa de Varzim.