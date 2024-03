Jorge Fonseca, judoca português, conquistou este domingo a medalha de prata do Grand Prix Upper Austria, em Linz, depois de ser derrotado na final de -100kg frente ao brasileiro Leonardo Gonçalves.

No caminho até à final, o português derrotou Islam Bozbayen, Soso Ebilashvili, Bojan Dosen e Mathias Madsen. No último combate acabou por perder para o 16º do ranking mundial, que se impôs por waza-ari.

O português, 18.º melhor do mundo, conquistou assim a terceira medalha portuguesa em Linz.

Conquistaram a medalha de bronze a atleta portuguesa Maria Siderot em -52kg e Jorge Fernando em -81kg.