Marco Morais vai orientar a seleção de judo no Grand Slam de Abu Dhabi entre esta sexta-feira e domingo, informou a Federação Portuguesa de Judo (FPJ).

«Vai o Marco Morais, até porque o Marco já tem ido em outras alturas, como já esteve no Japão, duas ou três semanas, com os mesmos atletas. Conhece os atletas. No nosso modelo, temos seis treinadores, que estão em todos os treinos e estágios e prontos para acompanhar os atletas», disse o presidente da FPJ, Jorge Fernandes, em declarações à agência Lusa.

Morais assume assim a equipa de oito judocas que estará em competição, depois de na segunda-feira, a olímpica Telma Monteiro ter dito que a Federação «despediu por email» a selecionadora Ana Hormigo, ainda na sequência de um conflito entre alguns atletas e o organismo.

Em Abu Dhabi, Ana Hormigo, que também é treinadora do Benfica, tem a possibilidade de acompanhar os seus judocas, nomeadamente Rodrigo Lopes, Anri Egutidze, Telma Monteiro, Rochele Nunes ou Bárbara Timo, mas a expensas próprias ou através do clube, o que é permitido nas provas do circuito internacional.

Nos Emirados Árabes Unidos, a participação lusa começa na sexta-feira, com Catarina Costa (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg) e Rodrigo Lopes (-60 kg), prosseguindo no sábado, com Bárbara Timo (-63 kg), e termina no domingo, com Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e Anri Egutidze (-90 kg).