O piloto irlandês Kris Meeke foi confirmado, esta segunda-feira, como a escolha da Hyundai Portugal para substituir Craig Breen, no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), na sequência da morte do compatriota a 13 de abril, nos testes para o Rali da Croácia.

«Depois de muita ponderação, a Hyundai Portugal decidiu convidar Kris Meeke, amigo de longa data de Craig, a tomar o seu lugar no Team Hyundai Portugal no CPR. Kris Meeke, piloto com histórico no WRC e mundialmente reconhecido, vem para o Team Hyundai Portugal para dar continuidade ao legado do Craig», refere a equipa, em comunicado.

Breen tinha sido contratado para disputar o CPR em 2023 com a Hyundai Portugal.

«Foi uma decisão muito difícil, mas sentimos que devíamos avançar, pelo Craig. A paixão que tinha pelos ralis, a alegria e a boa energia que ele trouxe ao nosso campeonato devem continuar a ser lembrados. Com este sentimento e após consultar a família do Craig, que apoiou a decisão e a escolha, dirigimos o convite ao Kris. Para nós, esta é a melhor forma de prestar tributo ao Craig, um piloto que muito rapidamente nos conquistou a todos», explicou Sérgio Ribeiro, diretor-executivo da Hyundai Portugal.

«Quando o convite surgiu, estava um pouco cético. Tudo parecia demasiado cedo após a perda de um amigo íntimo. A minha decisão não foi tomada de ânimo leve. Primeiro, aceitei porque era o meu desejo voltar a competir, mas também pensei no que o Craig me diria e sei que ele me diria para aceitar. É assim que o vou homenagear. Vou continuar a competir como ele sempre o fez, a ganhar e a aproveitar», afirmou Meeke, de 43 anos, que em 2016 venceu o Rali de Portugal aos comandos de um Citroën DS3.

Meeke junta-se a Ricardo Teodósio na equipa da Hyundai Portugal e estreia-se no Rali Terras D’Aboboreira, em Amarante, a terceira prova do CPR, agendada para o próximo fim de semana.

Além da vitória de 2016 em Portugal, Meeke tem mais quatro vitórias no Campeonato do Mundo (WRC): Argentina em 2015, Finlândia em 2016 e, em 2017, no México e na Catalunha.

O Terras D’Aboboreira tem 94 pilotos inscritos de 12 nacionalidades distintas, entre eles quatro pilotos que competem habitualmente no WRC2: Alejandro Cachon (Citroen C3 Rally2), Norbert Herczig (Skoda Fabia Rally2 Evo), Marco Bulacia (Skoda Fabia R5) e Rakan Al Rashed (Skoda Fabia R5 Rally2).