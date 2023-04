A Hyundai mantém a intenção de participar no Rali da Croácia, quarta ronda do Campeonato do Mundo, depois da morte de Craig Breen durante os testes de preparação para a prova, na última quinta-feira.

Em comunicado, a marca coreana informa que a decisão foi tomada depois de uma conversa com a família do piloto irlandês e o navegador James Fulton.

«Depois de uma cuidadosa consideração entre todos os intervenientes, decidimos participar no Rali da Croácia. Fazemos isto em memória do Craig, para o homenagear, a sua paixão pelos ralis e o seu espírito competitivo», afirmou Cyril Abiteboul, chefe o da equipa, citado pela Lusa.

A Hyundai vai participar com dois carros e retirar a terceira inscrição, «como forma de respeito».

«Ambos os carros vão correr com uma decoração especial dedicada ao Craig, à sua família, amigos e fãs. Depois de falarmos com toda a gente, ficou claro que a melhor forma de homenagear o legado do Craig era mantermos a inscrição», acrescentou Abiteboul.