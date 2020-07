O FC Porto contratou Larry Gordon para a próxima temporada.



O extremo norte-americano chega aos dragões após uma temporada na qual representou dois emblemas: o Hapoel Eilat (Israel) e o BC CSU Sibiu (Roménia).



Formado na Universidade de Cal Poly Pomona, na California, o jogador de 33 anos iniciou a carreira profissional nos holandeses do Landstede Basketbal. Seguiram-se duas épocas na Áustria ao serviço do Kapfenberg Bulls e rumou à Alemanha em 2012. Após três épocas com as cores do Eisbären Bremerhaven, Larry Gordon esteve seis meses na Coreia do Sul (Busan KT Sonicboom) antes de voltar à Alemanha para jogar no SC Rasta Vechta.



Gordon jogou ainda no Astana (Cazaquistão) e no Gießen 46ers, novamente na Alemanha, antes de assinar pelo Hapoel Eilat.