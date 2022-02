O FC Porto empatou esta tarde no terreno do Veszprém (28-28), em jogo a contar para a 11.ª jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

Na Hungria, o marcado já estava igualado ao intervalo, 15-15, e no fim da segunda parte o empate manteve-se, apesar de os dragões terem estado a vencer por 25-23.

Em termos individuais, Pedro Valdés, M’Bengue e Daymaro Salina estiveram em destaque na equipa portista, com quatro golos cada.

Nesta altura, o FC Porto está no sétimo lugar do grupo, com os mesmos pontos do HC Motor, mas mais um jogo. Esta é uma classificação que não serve ao conjunto de Magnus Andersson, uma vez que o sétimo e o oitavo classificado ficam eliminados da Champions.

O resumo do jogo: