O Benfica qualificou-se esta noite para os oitavos de final da Liga Europeia de andebol, ao vencer na receção ao TBV Lemgo, da Alemanha, por 35-30, em jogo do grupo B.

Nos encarnados, Lazar Kukic, com sete golos, e Arnau García, com seis, estiveram em destaque. Na equipa alemã, foi Bjarki Elisson o mais inconformado, com nove golos.

A partida até foi para o intervalo empatada, 15-15, mas na etapa complementar as águias foram superiores e partiram para a vitória, carimbando assim a passagem à próxima fase.

Já o Sporting perdeu na deslocação ao terreno do Kadetten Schaffnausen, por 26-24, num encontro do grupo D.

Ainda assim, os leões continuam com boas hipóteses de se apurarem, já que seguem no quarto lugar, e apuram-se precisamente as quatro primeiras equipas. Se vencer o Tatabanya na próxima semana e o AEK perder com o líder USAM Nîmes, carimba o apuramento.

Individualmente, Martim Costa foi o melhor marcador do Sporting, com seis golos.