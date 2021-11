O Sporting, detentor do troféu, disputará a ronda de elite da Liga dos Campeões de futsal como anfitrião do grupo B, com os russos do Ekaterinburgo, os croatas do Olmissum e os holandeses do Hovocubo, ditou o sorteio.

O Benfica, campeão em 2010, também na condição de anfitrião do Grupo D da ronda de elite, vai ter como adversários o Levante, de Espanha, o Haladás, da Hungria, e o Uragan Ivano-Frankovsk, da Ucrânia.

A ronda de elite da principal prova europeia de clubes – que o Sporting também venceu em 2019 - será disputada entre 30 de novembro e 05 de dezembro e os quatro vencedores dos grupos apuram-se para a fase final, agendada para 28 e 29 de abril ou 30 de abril e 01 de maio de 2022, em local a designar.

O grupo A integra Kairat Almaty (Cazaquistão), Asnières Villeneuve (França), Viten Orsha (Bielorrússia) e Tyumen (Rússia) e o agrupamento C é composto por FC Barcelona (Espanha), SK Plzen (República Checa), Halle-Gooik (Bélgica) e FC Dobovec (Eslovénia).