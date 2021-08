Sporting e Benfica já sabem quem vão defrontar na fase principal da Liga dos Campeões de futsal.

O atual campeão em título ficou no Grupo 2 da competição, tendo pela frente o Dobovec da Eslovénia, o Atyrau do Cazaquistão e o ACCS de França. Já o Benfica vai jogar no Grupo 1, tal como o Sinara Ekaterinburg da Rússia, o Halle-Gooik da Bélgica e o Lučenec da Eslováquia.

O outro finalista da útlima edição da prova, o Barcelona, ficou no Grupo 3, juntamente com os compatriotas do Levante, o Kauno Žalgiris da Lituânia e o Viten Orsha da Bielorrússia.

Depois desta fase, os 16 clubes vão competir em quatro grupos de quatro, sorteados a 3 de Novembro. Os quatro vencedores dos grupos avançam para a fase final da prova.

O Sporting é detentor da Liga dos Campeões de futsal depois de ter batido o Barcelona por 4-3.