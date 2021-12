O Barcelona utilizou o andebolista Youssef Ben Ali de forma irregular na vitória de terça-feira ante o CB Torrelavega, por 41-28, em jogo a contar para a sexta jornada da liga espanhola, arriscando assim um castigo regulamentar que pode ditar a primeira derrota no campeonato em mais de três anos.

Tudo acontece porque encontro devia ter-se disputado a 10 de outubro, altura da sexta jornada do campeonato, numa data em que o clube catalão ainda não tinha assinado com o pivô de origem tunisina e com passaporte do Qatar.

«O Barcelona aceita o seu erro na constituição utilizada no jogo da liga, a 30 de novembro, ante o BM Torrelavega, correspondente à sexta jornada. O pivô Youssef Ben Ali disputou o jogo, apesar de só ter chegado à equipa depois de 10 de outubro, data em que devia ter-se realizado inicialmente o jogo. O encontro teve de ser adiado, já que o Barcelona estava a competir na Super Globe nas mesmas datas», refere o clube, em comunicado, garantindo que «em nenhuma circunstância tinha como objetivo alterar a competição» ou mesmo «manipular um resultado desportivo», como afirmou o diretor-desportivo Xavier O’Callaghan, citado no comunicado do Barcelona.

Perante esta situação, o Barcelona arrisca a derrota administrativa por ter ido contra o que está estipulado no artigo 128.º do Regulamento da Federação Espanhola.

«Nos encontros cujo adiamento tinha sido autorizado pelo órgão competente, por algum motivo, só podem alinhar os jogadores e treinadores que tiverem licença devidamente processada na data inicialmente prevista no calendário oficial da competição correspondente, e/ou que não estivessem sujeitos ao cumprimento de sanção disciplinar».

O Barcelona soma por vitórias os 13 jogos no campeonato e não sofre nenhuma derrota no mesmo desde 13 de abril de 2018, dia em que foi derrotado pelo Granollers (28-29).