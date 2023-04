O Barcelona sagrou-se campeão espanhol de andebol pela 13.ª vez consecutiva, a 30.ª em toda a história, numa altura em que ainda faltam sete jogos por disputar.

Os catalães venceram esta terça-feira o Recoletas Atlético Valladolid (32-24) e aproveitaram a derrota do Granollers em casa do Benidorm (38-33) na 23.ª jornada da liga espanhola para festejarem o título mais cedo, uma vez que levam 14 pontos de vantagem no topo da tabela.

No Barça alinha o português Luís Frade, que assim conquistou o terceiro campeonato pelos culés.

O Barcelona, que não tem rival à altura em Espanha, pode agora virar atenções para a Taça do Rei e para a Liga dos Campeões.