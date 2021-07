Makram Ben Romdhane é reforço do Benfica para a nova temporada.



O internacional tunisino chega à Luz depois de experiências nos espanhóis do UCAM Murcia, nos franceses do Saint-Chamond e do Fos Provence. Além disso, o extremo/poste jogou no seu país de origem ao serviço do US Monastir, foi eleito para o cinco ideal da competição e recebeu o prémio «Manute Bol» da Liga de Basquetebol de África, atribuído a quem pratica os ideais de ética, fair-play e integridade em campo.

«Para mim, é um novo desafio e uma nova experiência na minha carreira. Já joguei em vários países e campeonatos, e cada um tem o seu próprio encanto e qualidades. Por isso, estou muito entusiasmado por descobrir um novo basquetebol, apesar de ter uma boa ideia do que é o campeonato português», referiu, aos meios do clube.



Antes de se apresentar no Benfica, Makram Ben Romdhane vai representar a Tunísia na edição 2021 do AfroBasket, prova que irá decorrer entre 24 de agosto e 5 de setembro, no Ruanda.



