O internacional português Martim Costa garantiu, esta quarta-feira, que os jogadores da seleção nacional de andebol estão «confiantes e preparadíssimos» para o torneio pré-olímpico, a disputar a partir de quinta-feira, na Hungria, para tentar garantir presença em Paris2024.

«As nossas expectativas passam pela qualificação para os Jogos Olímpicos. É o nosso principal objetivo, está bem assente na nossa cabeça, acho que não escondemos isso de ninguém. Estivemos bastante bem no Europeu, acho que surpreendemos muita gente. A equipa está bem, estamos confiantes e preparadíssimos para enfrentar estes três jogos que agora temos», garantiu Martim Costa, melhor marcador do último Europeu e uma das atuais figuras do andebol luso, não considerando, mesmo assim, encarar o interesse de vários clubes, mantendo «o foco em Portugal e no Sporting».

Dois meses após o sétimo lugar no Euro2024, disputado em janeiro, na Alemanha, resultado que permitiu a qualificação para a competição de apuramento para os Jogos Olímpicos, Portugal tenta reeditar a inédita participação olímpica de Tóquio2020.

«O nosso objetivo sempre foi ir ao pré-olímpico. E, nesse caso, acho que foi bastante positiva a nossa prestação no Europeu, porque atingimos o objetivo principal. Claro que depois podíamos ter chegado um bocadinho mais longe e fica sempre esse sabor um bocado amargo. Acho que as seleções já nos olham de maneira diferente, sabem que temos muita qualidade, que sabemos jogar muito bom andebol e que podemos ganhar a qualquer seleção do mundo», expressou ainda Martim Costa.

Na quinta-feira, Portugal defronta a Noruega a partir das 17h30, no primeiro de três jogos no Grupo 3 do torneio pré-olímpico, reencontrando o adversário que bateu em janeiro, por 37-32. Martim Costa rejeita qualquer tipo de facilidades. «Sabemos que a Noruega é provavelmente uma das melhores seleções do mundo e temos de ser perfeitos no ataque e na defesa, como fomos no jogo no Campeonato da Europa. Se não estivermos na nossa máxima força, vai ser muito complicado ganhar», alertou.

Depois da Noruega, Portugal defronta a Tunísia no sábado (16h00) e a Hungria no domingo (20h00). O grupo é disputado em Tatabánya, cidade a cerca de 50 quilómetros de Budapeste. Os dois primeiros classificados do grupo garantem o apuramento para Paris2024.

Já Leonel Fernandes rejeitou o rótulo de “geração de ouro” atribuído à atual equipa portuguesa, esperando que esta promova ainda mais a evolução recente do andebol português, para que equipas futuras possam ter mais sucesso e consigam títulos internacionais.

«Se fosse realmente a geração de ouro, poderia significar que Portugal não passava daqui. Ou seja, eu gostava que nós fôssemos a seleção - e quem já esteve cá antes de mim - que começou isto tudo. Sendo sincero, adorava que daqui a dez anos houvesse a verdadeira de ouro, que estivesse sempre nas medalhas. Se for a geração de ouro no sentido de que acendeu o pavio de tudo o resto, nesse sentido, sim, eu gostava que fosse», confessou o ponta do FC Porto, em declarações à Lusa.