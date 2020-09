Após ter sido «repescado» para o quadro principal dos Masters 1000 de Roma, João Sousa perdeu na primeira ronda frente a John Millman em dois sets: 7-5 e 7-6 com 7-2 no tie break.



O primeiro parcial foi bastante equilibrado com o número um nacional a permitir o break ao australiano no sexto jogo de serviço.



O segundo set foi bastante diferente com o vimaranense a quebrar o saque ao 43.º da hierarquia mundial muito cedo. No entanto, Sousa, que chegou a servir para fechar a segunda partida, não conseguiu manter a vantagem. No tie break o português sofreu um mini-break a abrir e não mais recuperou, acabando por perder o jogo.



João Sousa terminou a partida a discutir com o árbitro precisamente por causa do primeiro ponto do tie break que deu logo vantagem a Millman.