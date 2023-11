Jorge Martin, da Prima Pramac Racing, fez o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio do Qatar de MotoGP. O piloto espanhol registou 1m56s393, batendo o colega de equipa, o francês Johaan Zarco, por 172 milésimos.

Pecco Bagnaia, atual campeão do mundo, fez o terceiro melhor registo, a 229 milésimos de segundo de Martin. O italiano lidera o mundial com 14 pontos de vantagem sobre Jorge Martin e pode revalidar o título este fim de semana se vencer as duas provas em Losail.

Miguel Oliveira fez o 15º tempo da sessão, a 1s213 do melhor registo.