O Uzbequistão juntou-se este sábado à Rússia, ao Cazaquistão e à Venezuela no lote de equipas que se seguem dos grupos A e B para os oitavos de final do Mundial de futsal.

O Uzbequistão chegou à terceira e última jornada do Grupo B com zero pontos, mas a vitória por 2-1 sobre o Egito permitiu-lhe subir ao segundo lugar e apurar-se diretamente para a próxima fase. Já a Rússia venceu a Guatemala por 4-1, somou três vitórias em três jogos e terminou em primeiro lugar do grupo.

No Grupo A, já se sabia que Cazaquistão e Venezuela já estavam apurados, as duas seleções defrontaram-se neste sábado, empataram 1-1 e deixaram tudo na mesma: ambas terminaram com sete pontos, mas o Cazaquistão ficou com o primeiro lugar por ter melhor diferença de golos.

Os Grupos C, D, E e F ainda têm mais uma jornada para disputar, mas já se sabe que Portugal, Brasil, Espanha e Argentina já estão apurados para os oitavos de final.

OITAVOS DE FINAL:

Quarta-feira, 22 set:

Rússia – 3.º Grupo A/C/D, em Vilnius, 15:30

Venezuela – 2.º Grupo C, em Kaunas, 18:00

Quinta-feira, 23 set:

1.º Grupo D - 3.º Grupo B/E/F, em Kaunas, 18:00

1.º Grupo F - 2.º Grupo E, em Vilnius, 15:30

Cazaquistão - 3.º Grupo C/D/E, em Kaunas, 15:30

Segunda-feira, 24 set:

1.º Grupo C - 3.º Grupo A/B/F, em Kaunas, 18:00

1.º Grupo E - 2.º Grupo D, em Vilnius, 18:00

Uzbequistão - 2.º Grupo F, em Vilnius, 15:30