Depois de conquistar três medalhas de ouro nos Mundiais de juniores, em Lima, no Peru, o nadador Diogo Ribeiro chegou esta terça-feira a Lisboa e confessou que já sonha com a presença nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

O tricampeão mundial e recordista do mundo foi recebido no Aeroporto Humberto Delgado por um grupo de colegas e amigos, e confessou que as quatro medalhas eram o objetivo, mas que nunca pensou chegar com três ouros.

«Estávamos à espera de quatro medalhas, também com os 100 livres, mas não esperávamos os três ouros. Foi bastante bom e é uma motivação muito grande para trabalhar. Espero que o futuro seja ainda mais brilhante e possa, se calhar um dia, ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos», disse, citado pela Lusa e referindo-se à melhor marca júnior da história nos 50 metros mariposa.

Diogo Ribeiro, de 17 anos, entrou para o livro dos recordes ao vencer os 50 metros mariposa em 22,96 segundos, melhorando a marca do russo Andrei Minakov (23,05) por nove centésimos, sendo que tudo isto foi conseguido um ano após um grave acidente de moto, que atirou o jovem atleta para uma cama de hospital.

«Há um ano estava numa cama sem me mexer, agora estou melhor do que nunca. Vamos ver se consigo manter a minha mente focada e não fazer porcaria nestas férias. Foi muito difícil, mas a minha família esteve sempre ao meu lado, o meu treinador, o staff todo, os meus amigos e todos os meus colegas», referiu.

O nadador do Benfica teve uma prestação de sonho em Lima, foi ainda eleito o melhor nadador dos mundiais e, depois de uma semana de férias, tem já em mente as próximas metas.

«Em primeiro lugar, quero atingir os mínimos olímpicos. Depois, tenho os Mundiais de Fukuoka e o sonho é, novamente, a medalha»,garantiu.

Em Lima, Diogo Ribeiro conquistou os títulos mundiais de juniores de natação nos 50 metros mariposa, com recorde mundial júnior (22,96 segundos), 50 livres e 100 mariposa.