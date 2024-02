Francisca Martins ficou fora das meias-finais dos 200 metros livres dos Mundiais de natação do Catar, depois de ter terminado as eliminatórias no vigésimo lugar.

A nadadora portuguesa terminou a prova com um tempo de 2.00,10 minutos, que lhe garantiu o vigésimo posto num total de 50 atletas.

A mais rápida das eliminatórias, foi a chinesa Li Bingjie, que nadou a distância em 1.57,16.