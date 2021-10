O espanhol Pau Gasol anunciou, esta tarde, em conferência de imprensa, o fim da carreira de basquetebolista.

«À minha família, aos meus irmãos Adriá e Marc, às nossas esposas, aos nossos filhos. A família é tudo. A minha família deixou tudo para vir para Memphis. Ajudaram-me em tudo, vou agradecer sempre», começou por dizer, falando de forma emocionada na «menção especial» a Kobe Bryant – que faleceu em 2020 – com quem jogou nos Los Angeles Lakers.

«Gostava de fazer uma menção especial ao meu companheiro Kobe Bryant, mas é assim a vida… é muito injusta às vezes. Sentimos muito a falta dele e da sua filha. Ensinou-me a ser um líder melhor, um vencedor, e vou sempre considerá-lo um irmão maior», afirmou.

O poste não conseguiu dar o melhor dos contributos na fase final da carreira, que acaba no Barcelona. «Estou aqui para anunciar que me retiro do basquetebol profissional. É uma decisão difícil e ponderada. Queria acabar a jogar e a desfrutar, não com muletas. Muito agradecido por poder tê-lo feito com o Barcelona e por ter podido disputar os meus quintos Jogos Olímpicos pela seleção», destacou.

Gasol foi um dos mais marcantes e titulados jogadores de basquetebol das últimas duas décadas.

Em Espanha, começou por jogar no CB Cornellà, ligado ao Barcelona, clube que passou a representar como sénior em 1999. Estreou-se pela seleção principal de Espanha em 2001, ano em que rumou à NBA, aos Memphis Grizzlies. Em 2008 rumou aos Los Angeles Lakers e passou depois por Chicago Bulls (2014 a 2016), Milwaukee Bucks (2019), Portland Trail Blazers (2019) e Barcelona, na época passada, 2020/2021.

Entre outros títulos, conquistou dois campeonatos da NBA, um Mundial por Espanha e três Europeus pela seleção.