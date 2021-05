Os play-offs da NBA começaram cheios de emoção. No jogo 1, os Milwaukee Bucks venceram os Miami Heat por 109-107, num encontro equilibrado até ao final e que só foi decidido no prolongamento.

Khris Middleton, com 27 pontos, foi o melhor marcador dos Bucks e deciciu o jogo com um cesto nos segundos finais do prolongamento. Giannis Antetokounmpo terminou o jogo com 26 pontos, 18 ressaltos e cinco assistências.

Noutro jogo deste sábado, os Brooklyn Nets venceram os Boston Celtics por 104-93.

Kevin Durant foi o grande destaque com 32 pontos e 12 ressaltos, Kyrie Irving somou 29 pontos e James Harden fez 21 pontos, oito assistências e oito ressaltos.

Os Dallas Mavericks venceram os Los Angeles Clippers por 113-103.

Luka Doncic foi o destaque com um triplo duplo de 31 pontos, dez ressaltos e 11 assistências. Kawhi Leonard foi o melhor dos Clippers com 26 pontos, dez ressaltos e cinco assistências.

Os Portland Trail Blazers também já se colocaram em vantagem nos play-offs ao vencererem os Denver Nuggets por 123-109.

Damian Lillard foi o destaque com 34 pontos e 13 assistências. Nikola Jokic foi o melhor dos Nuggets com 34 pontos e 16 ressaltos.