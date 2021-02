A madrugada de quarta para quinta-feira na liga norte-americana de basquetebol (NBA) teve Damian Lillard, Stephen Curry, Jeramie Grant, Trae Young e Domantas Sabonis em maior destaque.

Lillard guiou os Portland Trail Blazers ao triunfo na casa dos New Orleans Pelicans, por 124-126, com um duplo-duplo assinalável, de 43 pontos e 16 assistências. Foi o terceiro jogo consecutivo a fazer mais de 30 pontos e mais de dez assistências.

Sem Draymond Green e também Wiseman, foi Stephen Curry a embalar mais uma vitória dos Golden State Warriors, ante os Miami Heat. Após o 105-105 no final do quarto período, Curry foi decisivo no prolongamento, com dois triplos no parcial de 15-7, que ditaram o triunfo por 120-112.

Jerami Grant assinou 43 pontos (aos quais juntou dois ressaltos), mas o registo individual não chegou para os Detroit Pistons, derrotados pelos Chicago Bulls por 105-102.

Já Trae Young, com 40 pontos, teve rótulo de decisão no triunfo dos Atlanta Hawks na casa dos Celtics, 114-122.

A noite teve ainda o lituano Domantas Sabonis com um triplo-duplo (36 pontos, 17 ressaltos e dez assistências), na vitória dos Indiana Pacers em casa dos Minnesota Timberwolves (128-134).

Líderes a Oeste, os Utah Jazz continuam uma caminhada triunfal, com a 20.ª vitória nos últimos 21 jogos a surgir em Los Angeles, ante os Clippers, por 114-96. Rudy Gobert fez 23 pontos e 20 assistências.

Outros resultados da noite:

Orlando Magic-New York Knicks, 107-89

Philadelphia 76ers-Houston Rockets, 118-113

Washington Wizards-Denver Nuggets, 130-128

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder, 122-113

Os melhores momentos do jogo Pelicans-Blazers, com Lillard em destaque: