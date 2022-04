Os Philadelphia 76ers e os Golden State Warriors aumentaram para 2-0 a vantagem nas eliminatórias ante os Toronto Raptors e os Denver Nuggets nos «playoffs» da NBA, com novas vitórias na última madrugada, noite de segunda-feira nos EUA.

Em Philadelphia, Joel Embiid foi a principal figura no marcador, com 31 pontos no triunfo dos Sixers por 112-97, ante os Raptors.

Já Stephen Curry brilhou no triunfo dos Warriors, por 126-106, ao anotar 34 pontos, num encontro em que o sérvio Nikola Jokic foi expulso por protestos na equipa dos Nuggets.

Curry fez história, ao tornar-se o primeiro atleta dos Warriors a chegar aos 3 mil pontos nos «playoffs» e o 27.º jogador a conseguir tal feito na NBA.

No outro duelo da noite, Jalen Brunson atingiu o máximo de carreira, com 41 pontos a conduzirem os Dallas Mavericks ao triunfo por 110-104 ante os Utah Jazz e consequente empate 1-1 na eliminatória.

Alguns momentos da vitória dos Warriors:

O resumo do jogo entre Sixers e Raptors:

O resumo da vitória dos Mavericks: