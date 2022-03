O basquetebolista português Neemias Queta marcou, na noite de sábado, 18 pontos na vitória dos Stockton Kings frente aos Austin Toros Spurs, por 101-96, em jogo da G League, liga de desenvolvimento da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Nos 33 minutos que esteve em campo, o poste português apontou 18 pontos, oito ressaltos, um desarme de lançamento e uma assistência.

Foi a segunda vitória seguida dos Kings, que tiveram Quinn Cook como melhor marcador, com 29 pontos, seguido de Neemias Queta e de Emanuel Terry, que também assinou 18 pontos.

Com este resultado, a equipa de desenvolvimento dos Sacramento Kings subiu ao quinto lugar da Conferência Este, com 13 vitórias e outras tantas derrotas, em igualdade com os Birmingham Squadron e os Austin Toros Spurs, sexto e sétimo classificados, respetivamente.

O poste português integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.

O jogador português já não é utilizado num jogo dos Sacramento Kings desde 31 de janeiro.

O resumo do jogo, com alguns momentos de Neemias Queta: