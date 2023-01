Sete dias após a paragem cardíaca sofrida no jogo da NFL e os Bills e os Bengals, Damar Hamlin está de regresso a Buffalo.

O jogador de 24 anos foi transferido do Centro Médico das Universidade de Cincinnati, onde estava internado desde o dia do jogo, para uma unidade hospitalar de Buffalo, conforme deu conta nas redes sociais.

«De regresso a Buffalo com muito amor no meu coração. Ver o mundo unir-se à minha volta, no domingo, foi um sentimento verdadeiramente incrível. O amor que vocês mostraram-me é o mesmo amor que tenciono devolver ao mundo, ou até mais. Maior do que o futebol!», começou por escrever Hamlin,

«Grato pelo incrível acolhimento que recebi no UCMC. Feliz por estar de volta a Buffalo. As equipas médicas e de enfermagem de Buffalo já me fizeram sentir em casa», acrescentou.

Os Buffalo Bills voltaram à competição neste domingo, naquele que foi o primeiro jogo após a paragem cardíaca de Hamlin, que foi alvo de várias homenagens.

Headed home to Buffalo today with a lot of love on my heart. 🫶🏾



Watching the world come together around me on Sunday was truly an amazing feeling.

The same love you all have shown me is the same love that I plan to put back into the world n more.

Bigger than football! 🫶🏾