O tenista australiano Nick Kyrgios mostrou, na tarde deste domingo, enorme insatisfação com o comportamento de uma adepta na bancada do court central do All England Club, na final do torneio de Wimbledon, pedindo a sua expulsão do recinto.

«Ela está a distrair-me quando eu estou a servir, é uma final de Wimbledon. E continua a fazê-lo, quase me custou o jogo. O que é que ela está aqui a fazer? Está extremamente bêbeda e a falar comigo no meio do jogo», afirmou Kyrgios para o árbitro, durante o terceiro set.

O árbitro admitiu depois que a situação não era «aceitável», o tenista australiano pediu para a retirarem e o árbitro perguntou depois a Kyrgios quem era, apontando para a bancada.

«Não sei exatamente quem é, é aquela que está vestida com (pausa)… É aquela que parece que bebeu 700 copos», afirmou Kyrgios.

Mais tarde e igualmente no terceiro set, Kyrgios não escondeu a frustração quando Djokovic quebrou o jogo de serviço e fez o 5-4, antes de fechar o parcial com 6-4.

O momento em que Kyrgios pede expulsão de adepta na final de Wimbledon:

O momento em que Kyrgios se "atira" em palavras para a bancada: