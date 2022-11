O tenista sérvio Novak Djokovic vai poder disputar o Open da Austrália de 2023, na sequência do levantamento da proibição de entrada naquele país, revelou esta terça-feira uma fonte governamental.

De acordo com a mesma fonte, citada pela EFE e que pediu para não ser identificada, o ministro australiano da Imigração, Andrew Giles, decidiu que um eventual pedido de participação de Novak Djokovic vai ser autorizado, para o primeiro torneio do Grand Slam do próximo ano. O The Guardian Australia também dá conta desta permissão, com Djokovic a conseguir o visto por parte do Governo australiano, para a entrada no país.

O sérvio, de 35 anos, ainda não confirmou o interesse em participar na próxima edição da prova.

Djokovic foi deportado em janeiro deste ano, pouco depois do início da edição 2022 do Open da Austrália, por ter estado no país sem vacinação contra a covid-19. Foi apresentada uma isenção médica, cuja legalidade foi contestada pelas autoridades australiana.

O visto foi cancelado, por ter sido considerado que a presença de Djokovic poderia constituir um risco para a saúde pública e ser contraproducente para os esforços de vacinação de outros na Austrália, no âmbito do combate à pandemia de covid-19.

Após uma curta mas intensa batalha judicial, o pleno do Tribunal Federal Australiano sustentou que a presença do tenista constituía um risco de saúde e ordem públicas, por poder contribuir para alimentar protestos de movimentos antivacinas, tendo Djokovic sido deportado.

O sérvio sofreu também uma proibição de entrada no país durante três anos, que os seus advogados procuram contrariar desde então.