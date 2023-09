O tenista sérvio Novak Djokovic conquistou, na noite de domingo, o US Open, ao bater na final o russo Daniil Medvedev, em três sets, para alcançar o seu o 24.º título do Grand Slam na carreira.

Djokovic, número dois mundial e que vai ascender à liderança do ranking ATP, superou o terceiro da hierarquia pelos parciais de 6-3, 7-6 (7-5) e 6-3, num encontro que teve a duração de três horas e 17 minutos.

Esta é a quarta vitória no major nova-iorquino para Novak Djokovic à sua 10.ª final no torneio, depois dos êxitos de 2011, 2015 e 2018.

A cerimónia de entrega do troféu a Djokovic:

O sérvio de 36 anos, que este ano também venceu Open da Austrália e Roland Garros e foi finalista vencido em Wimbledon, somou o 24.º título individual do Grand Slam, igualando assim o recorde absoluto da australiana Margaret Court e descolando dos 23 de Serena Williams.

Na quarta final do Grand Slam entre ambos, segunda em Nova Iorque, num Arthur Ashe Stadium lotado com mais de 20 mil espetadores, Djokovic entrou melhor e conseguiu um break madrugador, passando rapidamente para o comando, por 3-0. Medvedev ainda salvou dois set points, mas não resistiu ao terceiro.

A festa de Djokovic minutos após a vitória, na bancada, junto à família:

Em vantagem no encontro, Djokovic passou pelas primeiras dificuldades no oitavo jogo do segundo set, quando enfrentou o primeiro ponto de break na final. Ao fim de 13 minutos, evitou a quebra de serviço, estabeleceu a igualdade no marcador (4-4) e, depois de salvar um set point no 11.º jogo, superou o moscovita no tie-break.

Com o ascendente sobre Medvedev, assistido ao ombro esquerdo antes do início da terceira partida, Djokovic manteve um jogo variado e eficaz e, ao quarto jogo, voltou a assumir o comando (3-1) do set. Porém, Medvedev respondeu com o seu primeiro break da final para o 3-2, mas Djokovic fez de imediato o contra break para o 4-2, cumpriu no seu jogo de serviço para o 5-2 e fechou, também no seu serviço, ao primeiro match point, as contas da final.

Djokovic é agora o mais velho campeão da história do US Open e recupera o estatuto de número um mundial esta segunda-feira.

Após o triunfo, Djokovic também fez uma homenagem ao antigo basquetebolista Kobe Bryant e referiu, no seu discurso, que continua a «viver» um «sonho de infância».