O tenista Novak Djokovic, que venceu o US Open na noite de domingo e fez história ao igualar o recorde absoluto de 24 títulos do Grand Slam de Margaret Court, homenageou o antigo basquetebolista Kobe Kryant, no Arthur Ashe Stadium, minutos depois do êxito ante Daniil Medvedev.

Djokovic, que depois dos primeiros festejos no court, foi à bancada ter com a família, mostrou, antes da cerimónia de entrega dos prémios, uma t-shirt com uma imagem junto de Kobe Bryant e a inscrição «Mamba Forever», com o número 24: o número que notabilizou Bryant no basquetebol e, curiosamente, o número de títulos do Grand Slam que o sérvio agora tem.

No discurso associado à entrega dos troféus, no court, Djokovic explicou que teve esta ideia há cerca de uma semana e, falando de um «amigo próximo», disse que esta «podia ser uma coisa simbólica» para reconhecer Bryant, que faleceu em janeiro de 2020.

«Eu pensei fazer esta t-shirt se, eventualmente, tivesse uma oportunidade de ganhar este torneio, há sete dias. Não partilhei isto com ninguém até há alguns dias, quando pedi à minha equipa para me ajudar a fazer estas t-shirts. O Kobe era um amigo próximo, falávamos muito sobre a mentalidade dos vencedores. Quando eu estava a lutar contra a lesão e a tentar o meu regresso, a trabalhar para voltar ao topo, ele foi uma das pessoas em quem confiei mais. Ele esteve sempre lá para qualquer conselho, apoio, da forma mais amigável. O que lhe aconteceu há uns anos, com o desaparecimento dele e da sua filha, dói-me profundamente e pensei: 24 era o número da camisola que ele vestia quando se tornou uma lenda dos Lakers e do basquetebol e pensei que podia ser uma coisa simbólica boa para reconhecê-lo por tudo aquilo que ele fez», justificou o sérvio.