Histórico!

A jogar em casa e aos 19 anos, na sua segunda final de um torneio do Grand Slam, a tenista norte-americana Coco Gauff conquistou, este sábado, o US Open.

No duelo decisivo, a jovem tenista que começou a surpreender o mundo do ténis em 2019, com apenas 15 anos, torna um dos seus sonhos realidade, depois de bater a bielorrussa Aryna Sabalenka, a próxima número um, em três sets.

Em duas horas e três minutos, Coco Gauff fez um jogo para a história, mas começou por perder o primeiro set, por 6-2, com Sabalenka a mostrar domínio.

No segundo set, Gauff respondeu, igualou as contas com um parcial de 6-3 e venceu o terceiro e decisivo set, por 6-2, não desperdiçando ao primeiro championship point.

Gauff, que em 2022 perdeu a final de Roland Garros, a sua primeira de um Grand Slam, vai ascender pela primeira vez a número três do mundo, apenas atrás da futura número um, Aryna Sabalenka, na atualização de segunda-feira, bem como de Iga Swiatek, que vai descer à segunda posição. Gauff supera, a nível interno, a compatriota Jessica Pegula, até agora número um norte-americana.

No Arthur Ashe Stadium, as coisas começaram melhor para Sabalenka, que entrou logo a ganhar no serviço de Gauff, confirmando o break com o 2-0 no seu serviço. A resposta da norte-americana surgiu quando fez o break para o 2-2, mas Sabalenka venceria os quatro jogos seguintes, dois deles no serviço da teenager.

No segundo set, Gauff melhorou o nível e, com 2-1 a seu favor, fez o break para o 3-1 no serviço de Sabalenka e comandou o set até ao parcial de 6-3.

Com uma exibição cada vez mais consistente e sólida ao longo do jogo, defendendo-se bem das investidas de Sabalenka, Gauff quebrou os dois primeiros jogos de serviço à bielorrussa no terceiro set e chegou ao 4-0. Sabalenka conseguiu chegar ao 4-1, altura em que pediu um medical timeout para assistência: voltaria para quebrar o serviço de Gauff e fazer o 4-2, mas a norte-americana respondeu na mesma moeda no serviço contrário, fez o 5-2 e rematou as contas para o título no seu serviço, logo à primeira oportunidade.

Seguiram-se as lágrimas de uma jovem campeã, deitada no court, e um abraço entre as finalistas.

Esta conquista permite ainda a Gauff juntar-se a Serena Williams (1999) e Tracy Austin (1979 e 1981) na lista de teenagers norte-americanas a vencerem o US Open.