O tenista sérvio Novak Djokovic qualificou-se, na noite desta sexta-feira, para a final do US Open, o Open dos Estados Unidos (último torneio do Grand Slam da época) ao vencer o norte-americano Ben Shelton em três sets e ao fim de duas horas e 41 minutos.

Djokovic, de 36 anos e segundo no ranking ATP, venceu Shelton, de 20 anos e 47.º na hierarquia, pelos parciais de 6-3, 6-2 e 7-6 (7-4).

No primeiro parcial, quando vencia por 3-2, Djokovic quebrou o serviço a Shelton para o 4-2 e não mais perdeu o break de vantagem. Ainda teve quatro set points para fechar o set em 6-2 no serviço do norte-americano, mas Shelton acabou por anular essa hipótese e reduziu para 5-3. Porém, Djokovic fechou pouco depois com 6-3 no seu serviço, no set mais curto do encontro.

No segundo set, Djokovic conseguiu quebrar o serviço de Shelton para fazer o 3-2, confirmou o break à maior com o 4-2 no seu serviço e voltou, depois, a quebrar o serviço a Shelton para o 5-2, fechando de seguida o segundo set com o 6-2 à primeira oportunidade.

O terceiro set acabou por ser o mais espetacular e longo, com pouco mais de uma hora e 20 minutos de jogo. Shelton perdeu logo o seu serviço a abrir, mas igualou as contas mais à frente quando, no serviço de Djokovic, fez o 4-4. Shelton fez depois o 5-4 no seu serviço e teve um set point para 6-4 no serviço de Djokovic, mas o sérvio negou essa hipótese, fez o 5-5 e quebrou depois o serviço do adversário para fazer o 6-5 e servir para fechar o encontro. Djokovic teve aí um match point ao dispor, mas Shelton acabou a quebrar o serviço do número dois do mundo, forçando um tie-break que o sérvio comandou de início a fim, fechando o set em 7-6 (7-4).

Na final, Djokovic vai defrontar o vencedor do encontro entre o espanhol Carlos Alcaraz (1.º) e o russo Daniil Medvedev (3.º), que jogam ao início da madrugada deste sábado (a partir das 00h00).

Pela terceira vez na carreira, num mesmo ano, Djokovic faz o pleno de finais (quatro) dos torneios do Grand Slam, algo que já tinha acontecido em 2015 e em 2021. Em 2015 só perdeu mesmo a final de Roland Garros para Stanislas Wawrinka e, em 2021, só perdeu a final do US Open para Daniil Medvedev.

Djokovic chega à sua 10.ª final no US Open, torneio que venceu em três das nove ocasiões em que foi finalista, no caso em 2011, 2015 e 2018. O sérvio é o recordista de Grand Slams (23).