Campeão em título, Carlos Alcaraz apurou-se esta madrugada para as meias-finais do US Open, ao derrotar Alexander Zverev em três sets.

Num dos jogos mais aguardados dos quartos de final, o número um do mundo – já sabe que vai perder esse posto para Djokovic – não deu quaisquer hipóteses ao tenista alemão e «despachou-o em duas horas e 24 minutos, pelos parciais 6-3, 6-2 e 6-4.

Nas «meias-finais», o jovem espanhol vai agora defrontar o russo Daniil Medvedev, que afastou Andrey Rublev.

No final do encontro, Alcaraz publicou uma fotografia nas redes sociais a festejar com os braços abertos, tal e qual faz Bellingham quando marca golos. «Hey Jude», escreveu Carlos.

No quadro feminino, Madison Keys, a jogar em casa, também garantiu o passaporte para o grupo das quatro melhores do torneio, ao bater a checa Marketa Voundrousova por 2-0.

Frente à nona do ranking mundial e campeã de Wimbledon, Keys, número 17 da hierarquia WTA, venceu o encontro em uma hora e 21 minutos, com os parciais 6-1 e 6-4.

Na próxima ronda, Keys vai discutir o acesso à final com a nova número um do mundo, Aryna Sabalenka.