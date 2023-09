Dois anos depois, Daniil Medvedev está de regresso à final do US Open, e frente ao mesmo adversário que derrotou em 2021: Novak Djokovic.

Na noite de sexta-feira, o tenista russo, número três do mundo, apurou-se para o encontro decisivo do último Grand Slam da temporada ao vencer Carlos Alcaraz, o ainda detentor do título.

Frente ao jovem espanhol, líder do ranking mundial – vai perder esse posto para Djokovic na segunda-feira –, Medvedev entrou melhor e triunfou no tie-break do primeiro set, por 7-6(3).

No parcial seguinte, o atleta de 27 anos manteve-se por cima e venceu por 6-1, antes de Alcaraz reduzir distância no terceiro set, por 6-3.

Só que Medvedev devolveu esse parcial e fechou o triunfo por 3-1 – 7-6(3), 6-1, 3-6 e 6-3 – em três horas e 19 minutos.

A final entre o russo e Novak Djokovic está agendada para domingo, às 21h00 (hora portuguesa). No quadro feminino, a final joga-se já este sábado, à mesma hora, entre a norte-americana Coco Gauff e a bielorrussa Aryna Sabalenka.