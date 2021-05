Benfica e Sporting apuraram-se este sábado para as meias-finais do play-off do campeonato nacional de basquetebol.

As águias bateram a Oliveirense esta tarde, em Oliveira de Azeméis, por 97-88, e fecharam a série em 3-1.

Também o Sporting fechou a série frente ao Vitória de Guimarães em 3-1, com um triunfo por 97-80 em solo vimaranense.

Refira-se que o Imortal também já está nas meias-finais. FC Porto e CAB Madeira disputam a última vaga, com vantagem para os dragões, por 2-1.