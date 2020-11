O ciclista português Iuri Leitão conquistou, esta sexta-feira, a sua terceira medalha nos Europeus de pista de elites, ao alcançar o bronze no omnium, depois de uma recuperação notável na última das quatro provas, a corrida por pontos.

O corredor de 22 anos, que teve um afastamento precoce na terceira prova do omnium, a de eliminação, caiu para o oitavo lugar da classificação geral, antes da corrida por pontos. Contudo, conseguiu mesmo a recuperação para as medalhas, com uma grande prestação na corrida por pontos, ficando a apenas um ponto da prata.

No somatório do scratch, corrida de ritmo, eliminação e corrida por pontos – as quatro provas que compõem atualmente o concurso olímpico do omnium – Iuri Leitão fez 115 pontos, apenas pior do que o campeão, o britânico Matthew Walls (128 pontos) e do que o medalha de prata, o bielorrusso Yauheni Karaliok (116 pontos).

Do lado feminino, esta sexta-feira, Maria Martins foi quarta classificada no omnium.

Esta foi a quarta medalha portuguesa nos Europeus de ciclismo de pista, ao terceiro dia. Iuri Leitão já tinha conquistado o ouro no scratch e a prata na eliminação e Maria Martins o bronze na eliminação.

No sábado, Ivo Oliveira e Iuri Leitão começam, a partir das 11h35, a qualificação da disciplina de perseguição individual, cuja final está marcada para as 16h20. Às 16h35, Maria Martins entra na corrida por pontos, na qual vai estar Rui Oliveira do lado masculino (17h25). No domingo, Ivo e Rui Oliveira compõem a dupla portuguesa na disciplina de madison: o apuramento está marcado para as 9h10 e a final para as 13h45.