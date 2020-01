O Óquei de Barcelos é o novo líder do campeonato depois de bater o Benfica por 6-4, em jogo da 13.ª jornada.



Com este triunfo, a formação minhota chegou aos 32 pontos e tem mais um ponto que os encarnados. Em igualdade pontual com as águias está o Sporting. Os leões sofreram mas triunfaram frente ao HC Turquel, no João Rocha, por 5-3.



Por último, o FC Porto apenas joga esta quinta-feira no pavilhão da Oliveirense.