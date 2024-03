Ana Catarina Nogueira, jogadora portuguesa de padel, fez esta quinta-feira história, juntamente com a espanhola Bea Caldera, ao derrotar a dupla número um do ranking mundial.

A disputarem os «oitavos» do P1 de Acapulco, a dupla luso-espanhola venceu as espanholas Ariana Sánchez e Paula Josemaría, com os parciais de 7-6 (3) e 7-6 (4).

Nos quartos de final, a realizar esta sexta-feira, Ana Catarina Nogueira, 28.º do ranking mundial feminino, vai defrontar a compatriota Sofia Araújo, que joga ao lado da argentina Virginia Riera.