Sofia Araújo venceu este domingo a Hexagon Cup, torneio de Padel que se disputou em Madrid.

A portuguesa, 10.ª classificada no ranking do World Padel Tour, jogou lado a lado com a argentina Delfina Brea (5.ª), derrotando na final a dupla espanhola composta por Alejandra Salazar (com quem jogou na época passada) e Tamara Icardo.

No jogo decisivo do torneio, a dupla luso-argentina (ADvantage) venceu por 3-6, 6-1 e 11/9 no super tie-break.