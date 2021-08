O ala Pany Varela vê a seleção portuguesa de futsal «confiante e motivada» para o Mundial da Lituânia. O início da competição está marcada para 12 de setembro.

«Sinto a equipa confiante, como senti no início do estágio. Sinto o grupo confiante, motivado... com muita vontade de crescer. Este é o processo. Temos de ir crescendo dia a dia», disse o internacional português, que acrescentou que, «muito mais do que os jogos, os jogadores têm de se preparar bem nos treinos, porque o que importa vem mais à frente».

A equipa comandada por Jorge Braz chegou à terceira semana de estágio em Viseu. Portugal terá ainda pela frente cinco encontros de preparação, o primeiro frente a Angola. Pany espera uma equipa forte.

«Por aquilo que eu conheço, [Angola] é uma equipa muito forte no um para um. Deverá ser também uma equipa muito forte fisicamente. Vai colocar-nos problemas diferentes daqueles que nós encontramos nos outros dois jogos que já fizemos [com o Japão e a Venezuela]”, assinalou o jogador português.

Portugal vai defrontar na fase final do Mundial a Tailândia, as Ilhas Salomão e Marrocos.