O canoísta olímpico Emanuel Silva vai falhar os Europeus da Polónia, depois de um problema renal sentido na quarta-feira e que ainda o mantém internado no hospital de Poznan. Acaba assim o sonho da medalha em K4 500.

Na quarta-feira, pelas 16h30 (hora de Portugal Continental), o canoísta que vai para a sua quinta participação nos Jogos Olímpicos sentiu «fortes dores abdominais, vómitos fortes, muitas dores» e teve de ser transportado para o hospital para observação. Acabou por ser de novo internado após ter alta, face ao retorno das dores fortes, explicou à Lusa o médico da seleção, Jaime Milheiro.

«Os Europeus acabaram [ndr: para o Emanuel]. Neste momento está em convalescença. Não está em condições para competir. Estamos em tudo para perceber verdadeiramente o nível do problema e só depois de entendermos a extensão do cálculo é que iremos decidir o que fazer», disse Milheiro, adiantando ainda que só «depois de perceber verdadeiramente o nível de encravamento da lesão é que pode ter-se uma melhor ideia do prognóstico» sobre o tempo de paragem do atleta bracarense.

Em Poznan, Emanuel Silva liderada o K4 500 com João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, que ia ter o derradeiro teste antes dos Jogos Olímpicos e que há duas semanas, na Taça do Mundo, foi quarto, a quatro centésimos de segundo do bronze.

O canoísta de 35 anos ia ainda fazer o K2 500 com Messias Baptista.