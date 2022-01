O jogador André Coelho juntou-se esta sexta-feira à seleção nacional de futsal, que está a disputar o Europeu nos Países Baixos, depois de ter testado positivo à covid-19 no final do estágio realizado em Rio Maior, na preparação para a prova, na semana passada.

O fixo dos espanhóis do Barcelona viajou esta sexta-feira para Amesterdão, completando o grupo de 14 jogadores do atual detentor do título, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em nota oficial.

O atleta de 28 anos, que se afirmou em Portugal no Sp. Braga/AAUM e no Benfica, após ter feito a formação no ABC Nelas, já é assim opção para o selecionador nacional Jorge Braz, na preparação para o jogo de domingo, ante Países Baixos, na segunda jornada do grupo A.

Na quarta-feira, Portugal estreou-se com uma vitória por 4-2 ante a Sérvia.