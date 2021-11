O futsalista Ricardinho anunciou esta terça-feira a retirada da Seleção Nacional, numa conferência de imprensa na Cidade do Futebol.

O atual jogador do ACCS, de França, deixa a equipa das quinas com um Campeonato da Europa e um Campeonato do Mundo no currículo.

«Hoje vim aqui o final de um ciclo, apesar de me custar muito. Foi uma caminhada inesquecível. Não sabia que o caminho ia ser tão perfeito, foi incrível. Obviamente com altos e baixos, como tudo na vida», afirmou, aos jornalistas.

